Gelar RUPSLB 2025, Telkom Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunannya

Selasa, 16 September 2025 – 20:29 WIB
Susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi Telkom pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang diselenggarakan secara daring di Jakarta pada Selasa (16/9). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bertempat di Jakarta, Selasa (16/9).

Agenda utama rapat adalah penetapan perubahan susunan pengurus perseroan, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan serta mendukung akselerasi transformasi yang dijalankan dalam lingkup TelkomGroup.

Sebagai hasil keputusan rapat, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yang diharapkan memperkuat arah strategis TelkomGroup dalam mengakselerasi transformasi digital.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi hasil RUPSLB Telkom 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Angga Raka Prabowo

- Komisaris : Rionald Silaban

- Komisaris : Rizal Mallarangeng

Penguatan struktur kepemimpinan menjadi langkah strategis Telkom dalam akselerasi transformasi digital dan perluasan kontribusi bagi bangsa

