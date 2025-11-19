Gelar RUPSLB, BSN Targetkan Pertumbuhan Aset Capai Rp100 Triliun

Rabu, 19 November 2025 – 20:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bank Syariah Nasional (BSN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (19/11) di Jakarta.

Dalam RUPSLB, BSN menyatakan kesiapannya untuk menjadi katalitas penguat pangsa pasar syariah di Indonesia.

BSN pascaspin off beraset sekitar Rp71 Triliun juga siap mengejar pertumbuhan aset perseroan di atas Rp100 Triliun pada dua tahun ke depan.

Wakil Direktur Utama BSN, Arga M. Nugraha mengatakan RUPSLB menyetujui penerimaan pengalihan hak dan kewajiban UUS BTN untuk dicatatkan sebagai penambahan modal disetor dan ditempatkan pada perseroan.

Seluruh hak, kewajiban dan tanggung jawab terkait UUS BTN beralih ke perseroan dan berlaku efektif pada tanggal efektif pemisahan.

Arga memastikan seluruh rangkaian pemisahan hak dan kewajiban UUS BTN dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta Good Corporate Governance.

"Kami memastikan proses pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan akan tetap GCG," ujar Arga.

Selain itu RUPSLB BSN juga menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah.