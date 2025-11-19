Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Syariah

Gelar RUPSLB, BSN Targetkan Pertumbuhan Aset Capai Rp100 Triliun

Rabu, 19 November 2025 – 20:34 WIB
Gelar RUPSLB, BSN Targetkan Pertumbuhan Aset Capai Rp100 Triliun - JPNN.COM
Bank Syariah Nasional (BSN) saat menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Foto dok BSN

jpnn.com, JAKARTA - Bank Syariah Nasional (BSN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (19/11) di Jakarta.

Dalam RUPSLB, BSN menyatakan kesiapannya untuk menjadi katalitas penguat pangsa pasar syariah di Indonesia.

BSN pascaspin off beraset sekitar Rp71 Triliun juga siap mengejar pertumbuhan aset perseroan di atas Rp100 Triliun pada dua tahun ke depan.

Baca Juga:

Wakil Direktur Utama BSN, Arga M. Nugraha mengatakan RUPSLB menyetujui penerimaan pengalihan hak dan kewajiban UUS BTN untuk dicatatkan sebagai penambahan modal disetor dan ditempatkan pada perseroan.

Seluruh hak, kewajiban dan tanggung jawab terkait UUS BTN beralih ke perseroan dan berlaku efektif pada tanggal efektif pemisahan.

Arga memastikan seluruh rangkaian pemisahan hak dan kewajiban UUS BTN dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta Good Corporate Governance.

Baca Juga:

"Kami memastikan proses pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan akan tetap GCG," ujar Arga.

Selain itu RUPSLB BSN juga menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah.

RUPSLB menyetujui penerimaan pengalihan hak dan kewajiban UUS BTN untuk dicatatkan sebagai penambahan modal disetor dan ditempatkan pada perseroan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Syariah Nasional  BSN  BTN  UUS BTN 
BERITA BANK SYARIAH NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp