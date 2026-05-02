Gelar RUPST 2026, MPMX Tingkatkan Pembagian Dividen Tunai

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk melaporkan kinerja tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 di Gedung Lippo Kuningan, Jakarta.

Sepanjang 2025, Perseroan mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar Rp16,2 triliun, dengan laba bersih sebesar Rp462 miliar.

Group Chief Executive Officer MPMX Suwito Mawarwati mengatakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan dan laba bersih masing-masing mengalami penyesuaian sebesar 1% dan 19%, yang mencerminkan dinamika industri otomotif dan mobilitas nasional yang masih penuh tantangan, termasuk pelemahan daya beli masyarakat, tekanan pada pembiayaan kendaraan, serta normalisasi permintaan di beberapa segmen usaha sepanjang tahun.

Meski begitu, perseroan tetap mampu menjaga kinerja usaha yang sehat melalui pendekatan yang lebih selektif, disiplin dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Perseroan terus berfokus pada disiplin operasional, efisiensi biaya, pengelolaan risiko yang prudent, serta optimalisasi portofolio bisnis guna menjaga kualitas kinerja dan memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Kinerja dan fundamental perseroan yang tetap terjaga turut mendukung keputusan untuk meningkatkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham pada tahun ini.

“2025 menjadi periode yang penuh dinamika bagi industri otomotif dan mobilitas nasional yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kehati-hatian, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar," ujar Suwito.

RUPST menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp170,- per saham dengan total nilai sebesar Rp451.895.706.465.