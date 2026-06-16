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JPNN.com - Crypto - Bitcoin

Gelar RUPST, COIN Umumkan Susunan Dewan Komisaris Baru

Selasa, 16 Juni 2026 – 03:50 WIB
Gelar RUPST, COIN Umumkan Susunan Dewan Komisaris Baru - JPNN.COM
PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN). Foto dok COIN

jpnn.com, JAKARTA - PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk Tahun Buku 2025 pada Senin (15/6) di Jakarta.

Rapat menyetujui seluruh mata acara yang diagendakan, dengan sorotan utama tertuju pada komitmen perseroan terhadap penguatan tata kelola dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui keputusan-keputusan yang diambil, COIN menegaskan fokusnya pada fundamental bisnis jangka panjang.

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Sebagai pionir di industri aset kripto yang teregulasi, Perseroan konsisten mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan fungsi pengawasan, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai fondasi untuk memastikan kinerja yang berkelanjutan, khususnya di tengah kondisi pasar yang lebih menantang sepanjang 2026.

Dalam salah satu mata acara, RUPST menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 untuk dibukukan sebagai laba ditahan dan cadangan umum.

Keputusan ini diambil sejalan dengan upaya memperkuat struktur permodalan Perseroan.

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Direktur Utama PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) Ade Wahyu mengungkapkan, langkah strategis dan prudent tersebut untuk menjaga likuiditas, memperkuat infrastruktur kedua perusahaan anak, yaitu PT Central Finansial X (CFX) dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC), serta memastikan ketahanan operasional di tengah dinamika pasar aset kripto pada 2026.

“Keputusan penggunaan laba tahun buku 2025 sebagai laba ditahan diambil dengan penuh kehati-hatian. Kami memandang kas ini sebagai bekal penting untuk menjaga likuiditas, memperkuat infrastruktur anak usaha kami, dan memastikan Perseroan tetap tangguh menghadapi dinamika pasar. Kami memilih memprioritaskan fundamental bisnis jangka panjang demi penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham,” kata Ade.

Melalui keputusan-keputusan yang diambil, COIN menegaskan fokusnya pada fundamental bisnis jangka panjang.

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TAGS   Indokripto Koin Semesta  PT Indokripto Koin Semesta Tbk  coin  kripto 
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