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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gelar RUPST, INALUM Catat Kinerja Terbaik

Senin, 22 Juni 2026 – 15:20 WIB
Gelar RUPST, INALUM Catat Kinerja Terbaik - JPNN.COM
Anggota Holding BUMN MIND ID PT Inalum terus mendukung laju akan peningkatan performa perusahaan melalui inovasi dan eksplorasi. Foto: Dok MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Kantor INALUM, SCBD, Jakarta, pada Senin (19/6).

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui lima mata acara, di antaranya pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian, penggunaan laba bersih Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan.

"Pencapaian Tahun Buku 2025 merupakan hasil dari konsistensi transformasi operasional, peningkatan efisiensi, serta kolaborasi seluruh insan INALUM dan dukungan Grup MIND ID," ujar Mahyaruddin, Corporate Secretary PT INALUM.

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"Kinerja terbaik sepanjang sejarah perusahaan ini menjadi bukti bahwa strategi penguatan daya saing dan hilirisasi yang kami jalankan telah memberikan hasil yang nyata," imbuhnya.

Mahyaruddin menuturkan sepanjang Tahun Buku 2025, INALUM membukukan kinerja keuangan terkuat sepanjang 50 tahun berdirinya Perusahaan.

Pendapatan Perseroan tercatat tumbuh 10% dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan volume penjualan dan harga jual komoditas yang lebih baik.

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Laba bersih konsolidasian naik 15% secara year-on-year, sementara EBITDA tumbuh sebesar 17%.

Pada sisi operasional, INALUM mencatatkan produksi sebesar 280.082 mt atau meningkat sekitar 2% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy).

Sepanjang 2025, INALUM merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara terintegrasi dan terukur dampaknya.

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TAGS   Inalum  PT Indonesia Asahan Aluminium  RUPST  TJSL 
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