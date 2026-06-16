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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gelar RUPST, Pertamina Trans Kontinental Bukukan Kenaikan Laba Bersih 23 Persen

Selasa, 16 Juni 2026 – 06:46 WIB
Gelar RUPST, Pertamina Trans Kontinental Bukukan Kenaikan Laba Bersih 23 Persen - JPNN.COM
PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Jakarta, Senin (15/6). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Jakarta, Senin 15 Juni 2025.

Sepanjang 2025, PTK mencatatkan pencapaian operasional yang solid dengan fleet commercial days sebesar 358,52 hari.

Kinerja keuangan pun bertumbuh dengan capaian laba bersih tahun 2025 sebesar Rp 1,32 triliun atau naik 23 persen dibandingkan laba bersih 2024 sebesar Rp 1,07 triliun.

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Komisaris Utama PTK Subagjo Hari Moeljanto menyampaikan Pertamina Trans Kontinental mampu mencapai pertumbuhan positif di tengah tantangan industri logistik maritim dan dinamika sektor energi nasional maupun global.

"Dewan Komisaris menilai PTK berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, peningkatan profitabilitas, pengelolaan risiko, serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik,” kata Subagjo Hari Moeljanto.

Plt Direktur Utama PT Eko Cahyadi menambahkan PTK mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp 8,4 triliun pada 2025.

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Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan peningkatan efisiensi perusahaan, laba bersih dibukukan sebesar Rp 1,321 triliun.

“Pertumbuhan keuangan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan, terutama dari kegiatan layanan marine, keagenan, serta upaya peningkatan pendapatan melalui penambahan bisnis baru," jelas Eko.

Kinerja keuangan Pertamina Trans Kontinental bertumbuh dengan capaian laba bersih tahun 2025 sebesar Rp 1,32 triliun atau naik 23 persen

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TAGS   Pertamina Trans Kontinental  Pertamina  RUPST  laba bersih  industri logistik 
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