Gelar RUPST, PP Properti Dorong Akselerasi Pemulihan

jpnn.com, JAKARTA - PT PP Properti menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) Tahun Buku 2025 pada Kamis (4/6) di Jakarta.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan ini menjadi momentum penting bagi Perseroan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Tahun Buku 2025 sekaligus menegaskan komitmen dalam memperkuat kinerja usaha, meningkatkan kualitas tata kelola, dan menjaga keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri properti yang terus berkembang.

Tahun 2025 menjadi fase strategis bagi Perseroan dalam melanjutkan agenda perbaikan yang telah dijalankan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Berbagai langkah yang ditempuh mulai menunjukkan hasil yang semakin terukur, terutama melalui penguatan struktur keuangan, pengelolaan liabilitas yang lebih prudent, peningkatan kualitas arus kas, serta optimalisasi efisiensi operasional.

Upaya tersebut turut mendorong meningkatnya kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap arah pengelolaan dan prospek Perseroan ke depan.

Komitmen Perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan juga terus dijalankan secara konsisten melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang transparan dan akuntabel.

Langkah tersebut tercermin dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dengan opini "Wajar Dalam Semua Hal yang Material".

Sepanjang Tahun Buku 2025, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp323,2 miliar.