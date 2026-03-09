Gelar Safari Ramadan di Berbagai Daerah, Jamkrindo Salurkan Bantuan Sosial

jpnn.com, BATAM - PT Jamkrindo melakukan kegiatan Safari Ramadan di beberapa daerah, sekaligus sebagai rangkaian peringatan HUT ke-56 pada 1 Juli 2026 mendatang.

Dalam kegiatan Safari Ramadan, berbagai kegiatan sosial dilakukan, yakni pembagian paket sembako gratis, santunan kepada anak yatim piatu, serta bantuan perlengkapan ibadah.

Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari mengatakan kegiatan Safari Ramadan merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Jamkrindo untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan tema Ramadan perusahaan tahun ini yaitu ‘Menjalin Silahturahmi Sepenuh Hati, Berbagi Kebaikan di Bulan Suci’.

“Kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako dan santunan yatim piatu merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan sebagai bentuk aksi kepedulian sosial. Semoga bantuan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, dan membuat kita saling terhubung dalam nyamannya ramadan penuh kebersamaan,” ujarnya.

Kegiatan Safari Ramadan digelar di 11 unit kerja Jamkrindo yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yakni di Jakarta, Malang, Gorontalo, Tegal, Sukabumi, Mataram, Palangka Raya, Batam, dan Bengkulu.

Dalam kegiatan Safari Ramadan di Batam, Jamkrindo menyalurkan sebanyak 100 paket sembako gratis, santunan kepada 47 anak yatim piatu, dan pemberian 150 paket peralatan ibadah untuk tiga musala.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Abdul Bari kepada perwakilan Panti Asuhan Assyamil.