Gelar Santunan dan Bukber, MD Kahmi Jaksel Perkuat Kebersamaan

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Daerah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD Kahmi) Jakarta Selatan menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus santunan bagi anak yatim, Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana Ramadan ini mebjadi ajang silahturahmi sesama Alumni dan pengurus MD Kahmi Jakarta selatan.

Dalam kegiatan tersebut, MD Kahmi Jakarta Selatan mengundang anak yatim dan kaum duafa untuk menerima santunan serta berbuka puasa bersama.

Ketua Umum MD Kahmi Jakarta Selatan Ibrahim Malik Tanjung menuturkan kegiatan sosial seperti ini memiliki banyak manfaat, terutama dalam mempererat silaturahmi antara para alumi HMI dengan pengurus MD Kahmi Jakarta Selatan.

“Saya berterima kasih kepada para alumni yang hadi diacara ini, selain ajang tatap muka juga menjadi penguat silahturahmi,” ujarnya.

Ibrahim juga berterima kasih atas kehadiran para undangan yang menyempatkan hadir, ada Ketua KPU Jakarta Selatan, anggota KPU Bekasi, anggota KPU Kota Tangerang, dan Bawaslu Kota Tangerang.

Apresiasi juga disampaikan untuk para penggurus Kahmi Jaya dan MD Kahmi se-Jakarta yang sudah turut hadir membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak yatim.

“Kegiatan santunan anak yatim ini luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa terus dilakukan setiap tahun. Dukungan dan partisipasi alumni semoga dapat terus bisa sinergi kedepanya,” kata Ibrahim.