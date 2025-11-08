Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gelar Sapa Alumni, FH Universitas Brawijaya Berikan Penghargaan Kepada Anggota DPR I Wayan Sudirta

Sabtu, 08 November 2025 – 07:17 WIB
Gelar Sapa Alumni, FH Universitas Brawijaya Berikan Penghargaan Kepada Anggota DPR I Wayan Sudirta - JPNN.COM
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) Dr. Aan Eko Widiarto, SH, M.H memberikan penghargaan kepada Anggota DPR RI Dr. I Wayan Sudirta pada acara Sapa Alumni bertajuk “Silaturrahmi dan Pemberian Penghargaan Prominen Alumni” di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025) malam. I Wayan Sudirta menerima penghargaan untuk Kategori Kepemimpinan Publik. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) menggelar acara Sapa Alumni bertajuk “Silaturahmi dan Pemberian Penghargaan Prominen Alumni” di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025) malam.

Gelar Sapa Alumni, FH Universitas Brawijaya Berikan Penghargaan Kepada Anggota DPR I Wayan Sudirta

Anggota Komisi III DPR Bidang Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta memberikan sambutan seusai menerima penghargaan untuk Kategori Kepemimpinan Publik dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) Malang pada acara Sapa Alumni, Jumat (7/11/2025) malam. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Baca Juga:

Dalam acara tersebut, FHUB memberikan penghargaan kepada sejumlah alumni dalam tiga kategori, yaitu Kategori Penguatan Masyarakat Sipil, Kategori Kepemimpinan Publik, dan Penghargaan Pegawai 2025.

Salah satu penerima penghargaan adalah Anggota Komisi III DPR Bidang Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta.

Wayan Sudirta mendapatkan penghargaan dari FH Unibraw untuk kategori Kepemimpinan Publik.

Baca Juga:

Untuk diketahui, I Wayan Sudirta tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Bali selama 10 tahun, 2004-2009 dan 2009-2024. Kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dan 2024-2029.

Wayan Sudirta juga sebelumnya dikenal sebagai advokat termasuk salah satu pendiri LBH.

Anggota Komisi III DPR Bidang Hukum dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta menerima penghargaan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) Malang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   I Wayan Sudirta  Universitas Brawijaya  fakultas hukum  DPR 
BERITA I WAYAN SUDIRTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp