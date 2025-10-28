Gelar Sehat On The Road, PIK2 & Tzu Chi Ajak Warga Sepatan Kenali Gejala Strok

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pendopo Kantor Kecamatan Sepatan di Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin (27/10/2025) terlihat meriah sejak pagi.

Di situ, warga, pegawai kecamatan, hingga muda mudi dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sepatan berkumpul mengikuti kegiatan Kopi Item Episode 6 – Sehat on The Road hasil kolaborasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dengan RS Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng itu.

Suasana cair dan penuh keakraban terasa sejak awal kegiatan yang menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PIK2 itu.

Kegiatan yang mengusung tema “Kenali Tanda dan Gejala Stroke” itu diisi dengan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan tekanan darah, hingga cek gula darah, dan asam urat secara gratis.

Camat Sepatan Aan Anshori pun mengapresiasi langkah nyata kolaborasi ini. Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian ASG kepada warga Sepatan.

“Alhamdulillah, Kecamatan Sepatan selalu mendapat perhatian dari PIK2 dan Agung Sedayu Group. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut,” ujarnya.

Dukungan serupa datang dari Ketua KNPI Kecamatan Sepatan Ryan Rahmat Fadhilah.

Menurut dia, kegiatan itu membuka ruang baru bagi anak muda untuk berperan dalam gerakan hidup sehat.