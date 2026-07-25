Gelar Senam AW, Holywings Peduli Mengajak Masyarakat Terapkan Gaya Hidup Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Holywings Peduli kembali mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat melalui kegiatan Senam Andrie Wongso (Senam AW) dan Line Dance yang digelar di Livehouse Kelapa Gading, Jumat (24/7/2026).

Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan, terkhusus dari perumahan Bukit Gading Mediterania ini menghadirkan langsung motivator nasional Andrie Wongso sebagai pencipta Senam AW.



Sejak pagi, suasana Livehouse Kelapa Gading dipenuhi semangat para peserta yang antusias mengikuti setiap gerakan senam. Acara diawali dengan Senam AW yang dikenal memiliki gerakan sederhana, aman, dan mudah diikuti oleh berbagai kelompok usia, kemudian dilanjutkan dengan Line Dance yang menghadirkan suasana semakin meriah sekaligus mempererat kebersamaan antarwarga.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat.



"Kami percaya bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dari hal yang besar. Aktivitas fisik sederhana yang dilakukan secara rutin mampu memberikan dampak besar bagi kualitas hidup. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga," ungkap Ketua Andrew Susanto dalam keterangan resmi.



Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Holywings Peduli juga menyerahkan bantuan 50 unit tempat sampah outdoor berkapasitas 100 liter kepada masyarakat Perumahan Bukit Gading Mediterania Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada perwakilan wilayah dan diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.



"Menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dimulai dari lingkungan yang bersih. Kami berharap bantuan tempat sampah ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga masyarakat semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya," tambah Andrew Susanto.



Motivator sekaligus pencipta Senam AW, Andrie Wongso, mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.



"Saya sangat senang melihat semangat masyarakat mengikuti Senam AW. Filosofi senam ini sederhana, yaitu bergerak dengan benar, dilakukan secara bertahap, dan dinikmati dengan hati yang gembira. Tidak perlu memaksakan diri, karena kesehatan dibangun dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Semoga semakin banyak masyarakat Indonesia yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga ringan yang mudah dilakukan siapa saja," ungkap Andrie Wongso.



Lurah Kelurahan Kelapa Gading Barat, Achmad Surya Kusuma, turut memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.



"Kami menyampaikan terima kasih kepada Holywings Peduli yang terus menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat. Program seperti ini bukan hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antarwarga. Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," ujarnya.

Baca Juga: Holywings Peduli Bagikan Kacamata Gratis untuk Lansia



Senam AW merupakan senam yang dikembangkan oleh Andrie Wongso dengan gerakan berintensitas ringan yang berfokus pada kelenturan, keseimbangan, koordinasi, serta kesehatan persendian. Senam ini dikenal membantu menjaga kesehatan lutut, mengurangi risiko osteoporosis dan pengapuran tulang, meningkatkan kebugaran tubuh, serta dapat diikuti oleh berbagai kelompok usia, termasuk pemula dan lansia.



Bagi pemula, Senam AW dianjurkan dilakukan secara bertahap selama 20–30 menit sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. Gerakan sebaiknya dilakukan sesuai kemampuan tubuh tanpa dipaksakan, diawali dengan pemanasan dan diakhiri pendinginan.

Konsistensi menjadi faktor utama agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Selain itu, Kementerian Kesehatan RI juga merekomendasikan aktivitas fisik intensitas sedang secara rutin sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan menurunkan risiko berbagai penyakit tidak menular.



Melalui kegiatan ini, Holywings Peduli berharap masyarakat semakin menyadari bahwa hidup sehat tidak harus mahal ataupun sulit. Berolahraga secara rutin, menjaga kebersihan lingkungan, dan mempererat hubungan sosial merupakan langkah sederhana yang dapat membawa manfaat besar bagi kualitas hidup masyarakat.

Holywings Peduli berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program sosial yang memberikan dampak nyata bagi kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (jpnn)