Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Gelar Sertifikasi Welder, BKI Tingkatkan Kompetensi di 14 Industri Galangan Kapal

Kamis, 30 Oktober 2025 – 14:07 WIB
Gelar Sertifikasi Welder, BKI Tingkatkan Kompetensi di 14 Industri Galangan Kapal - JPNN.COM
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Foto dok BKI

jpnn.com, SAMARINDA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggelar Sertifikasi Juru Las (Welder) BKI pada 23 Oktober 2025 di Samarinda.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari 14 industri galangan kapal di Kalimantan Timur.

Program sertifikasi ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Kapasitas SDM (upskilling) di industri perkapalan, yang menjadi salah satu bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BKI.

Baca Juga:

Melalui kegiatan ini, BKI berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional, sekaligus memperkuat daya saing sektor galangan kapal Indonesia.

Rangkaian program ini digelar pada 20-24 Oktober 2025 yang terdiri dari kegiatan pelatihan (refreshment) hingga sertifikasi BKI, dengan dukungan penuh dari Eduvokasi selaku mitra penyelenggara, BPVP Samarinda selaku mitra pelatihan, dan DPC IPERINDO Kaltim selaku mitra industri.

Kepala Unit TJSL BKI Arif Bijaksana Prawira Negara menuturkan program ini untuk meningkatkan tenaga kerja galangan kapal.

Baca Juga:

"Sebagaimana tujuan dari program ini yakni untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Galangan Kapal secara teknis, keselamatan kerja, hingga kesiapan untuk bersaing di pasar industri maritim,” tutur Arif.

Sementara itu, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, Eka Cahyana Adi, turut memberikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan program ini juga menjelaskan selama mengikuti pelatihan (refreshment), peserta dibimbing langsung oleh instruktur berpengalaman untuk memperdalam teknik pengelasan.

BKI berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional, sekaligus memperkuat daya saing sektor galangan kapal Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   biro klasifikasi indonesia  PT BKI  galangan kapal  BKI 
BERITA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp