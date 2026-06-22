Gelar Silaturahmi Kebangsaan, Megawati Terima Tokoh GNB

Senin, 22 Juni 2026 – 16:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan silaturahmi dari tokoh nasional yang tergabung Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di kantor Megawati Institute, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Adapun, tokoh GNB yang hadir silaturahmi antara lain istri Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, Ignatius Kardinal Suharyo, pendeta Gomar Gultom, hingga budayawan Romo Franz Magnis Suseno SJ.

Selain itu, hadir Karlina R. Supelli, mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, dan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

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Mantan Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara, peneliti Lab45 Andi Widjajanto, akademisi Francisia Seda, hingga pendiri dan penasihat Nalar Institute Yanuar Nugroho juga ikut hadir dalam silaturahmi.

Megawati tampak mengenakan batik bermotif berwarna merah muda dalam silaturahmi yang dimulai pukul 13.00 WIB.

Sementara itu, para tokoh dari GNB juga mengenakan setelan batik dalam silaturahmi pada Senin ini.

Megawati terekam cipika-cipiki dengan Nyai Sinta Nuriyah Wahid di ruang silaturahmi sebelum pembicaraan dilakukan.

Para tokoh GNB dan tamu undangan dalam silaturahmi itu pun tampak tersenyum melihat momen kedua tokoh cipika-cipiki.