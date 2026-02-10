Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gelar Tarhib Ramadan 2026, BAZNAS Gaungkan Pesan Zakat Menguatkan Indonesia

Selasa, 10 Februari 2026 – 23:45 WIB
Gelar Tarhib Ramadan 2026, BAZNAS Gaungkan Pesan Zakat Menguatkan Indonesia - JPNN.COM
BAZNAS menggelar Tarhib Ramadan 2026 di Terowongan Kendal untuk menggaungkan pesan zakat. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggelar Tarhib Ramadan 1447 H/2026 M bertema “Zakat Menguatkan Indonesia” di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta, sebagai upaya menyambut bulan suci Ramadan sekaligus memperkuat literasi zakat di ruang publik.

Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai program, mulai dari layanan kesehatan gratis, lelang amal, demo kopi ZCoffee, konter layanan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), talkshow Program Ramadan BAZNAS, live mural, hingga penampilan seni dan keterlibatan komunitas.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, mengatakan Tarhib Ramadan menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menyambut Ramadan dengan meningkatkan ibadah personal sekaligus kepedulian sosial melalui zakat.

Baca Juga:

“Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual, tetapi juga momentum untuk menguatkan Indonesia dari sisi ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan,” ujar Rizaludin dalam keterangannya, Selasa (10/2).

Dia menambahkan, pelaksanaan kegiatan di ruang publik bertujuan mendekatkan BAZNAS dengan masyarakat, khususnya generasi muda, serta mendorong peningkatan kesadaran dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

Sementara itu, Direktur Layanan, Promosi, dan Data Optimasi BAZNAS sekaligus Ketua Panitia Ramadan 2026, Rulli Kurniawan, menjelaskan tema “Zakat Menguatkan Indonesia” dipilih sebagai respons atas berbagai musibah yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa bulan terakhir.

Baca Juga:

“Terdapat dua pesan utama, yakni mengajak masyarakat menyambut Ramadan dengan kesiapan lahir dan batin, serta mendorong zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya bersama menguatkan Indonesia,” katanya.

Rulli menambahkan, pemilihan Terowongan Kendal sebagai lokasi kegiatan dinilai strategis karena memiliki mobilitas tinggi dan banyak diakses generasi muda.

BAZNAS menggelar Tarhib Ramadan 2026 di Terowongan Kendal untuk menggaungkan pesan zakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tarhib Ramadan  Baznas  Zakat  Ramadan 
BERITA TARHIB RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp