Gelar Tarhib Ramadan 2026, BAZNAS Gaungkan Pesan Zakat Menguatkan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggelar Tarhib Ramadan 1447 H/2026 M bertema “Zakat Menguatkan Indonesia” di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta, sebagai upaya menyambut bulan suci Ramadan sekaligus memperkuat literasi zakat di ruang publik.

Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai program, mulai dari layanan kesehatan gratis, lelang amal, demo kopi ZCoffee, konter layanan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), talkshow Program Ramadan BAZNAS, live mural, hingga penampilan seni dan keterlibatan komunitas.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, mengatakan Tarhib Ramadan menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menyambut Ramadan dengan meningkatkan ibadah personal sekaligus kepedulian sosial melalui zakat.

“Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual, tetapi juga momentum untuk menguatkan Indonesia dari sisi ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan,” ujar Rizaludin dalam keterangannya, Selasa (10/2).

Dia menambahkan, pelaksanaan kegiatan di ruang publik bertujuan mendekatkan BAZNAS dengan masyarakat, khususnya generasi muda, serta mendorong peningkatan kesadaran dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

Sementara itu, Direktur Layanan, Promosi, dan Data Optimasi BAZNAS sekaligus Ketua Panitia Ramadan 2026, Rulli Kurniawan, menjelaskan tema “Zakat Menguatkan Indonesia” dipilih sebagai respons atas berbagai musibah yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa bulan terakhir.

“Terdapat dua pesan utama, yakni mengajak masyarakat menyambut Ramadan dengan kesiapan lahir dan batin, serta mendorong zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya bersama menguatkan Indonesia,” katanya.

Rulli menambahkan, pemilihan Terowongan Kendal sebagai lokasi kegiatan dinilai strategis karena memiliki mobilitas tinggi dan banyak diakses generasi muda.