Gelar Topping Off, TelkomGroup Siap Operasikan Hyperscale Data Center NeutraDC Nxera Batam

jpnn.com, BATAM - PT Teknologi Data Infrastruktur (NeutraDC Nxera Batam), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) menggelar Topping Off Ceremony 'Powering AI Connectivity: Batam Digital Hub' sebagai penanda pencapaian penting pembangunan Hyperscale Data Center NeutraDC Nxera Batam di kawasan industri Kabil, Batam, Kamis, 30 Oktober 2025.

Fasilitas tersebut memiliki kapasitas awal 18 MW dan akan dikembangkan secara bertahap hingga 54 MW, yang menegaskan komitmen TelkomGroup dalam memperkuat infrastruktur digital nasional serta menjadikan Batam sebagai pusat konektivitas AI dan ekosistem data regional di Asia Tenggara.

Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini saat memberikan paparan pada sesi Press Conference Topping Off Ceremony “Powering AI Connectivity: Batam Digital Hub” di kawasan industri Kabil, Batam pada Kamis (30/10). Foto: Dokumentasi Telkom

Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini memaparkan momentum topping off ini bukan sekadar pencapaian konstruksi, tetapi juga simbol dari komitmen untuk membangun fondasi digital yang kuat dan berdaulat.

“Data center di Batam akan menjadi tulang punggung penting bagi transformasi ekonomi digital nasional. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan infrastruktur data center dan memperluas kehadiran skala regional TelkomGroup agar mampu memperkuat posisi Indonesia di peta ekonomi digital Asia Tenggara,” ujar Dian seusai pelaksanaan topping off ceremony di kawasan industri Kabil, Batam.

Pada kesempatan yang sama, Senior Director Business Performance & Asset Optimization PT Danantara Asset Management Bhimo Aryanto menambahkan kehadiran NeutraDC Nxera Batam akan menjadi landasan pertumbuhan bagi ekosistem ekonomi digital Indonesia.

“Investasi ini tidak hanya memperkuat infrastruktur strategis nasional, tetapi juga membuka peluang bagi kolaborasi lintas sektor dan masuknya investasi digital berkelanjutan di kawasan Batam,” ungkap Bhimo Aryanto.

NeutraDC Nxera Batam akan menjadi salah satu pusat data terbesar dan paling strategis di Indonesia dalam menyediakan infrastruktur digital berstandar global yang siap mendukung ekosistem AI, Cloud, dan Big Data.