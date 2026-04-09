Gelar Webinar, Andy Saputra Bahas Jalur Skilled Migrant New Zealand 2026

Kamis, 09 April 2026 – 12:44 WIB
Kreator konten Andy Saputra. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten asal Indonesia, Andy Saputra menginisiasi webinar bertajuk “Unlocking New Zealand Skilled Migrant Pathways 2026” guna memberikan pemahaman komprehensif terkait peluang residensi permanen di New Zealand.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai jalur tinggal dan bekerja secara permanen melalui skema Skilled Migrant Category (SMC) yang terus mengalami pembaruan kebijakan.

Andy yang telah menetap di New Zealand sejak 2013, dikenal aktif membagikan konten seputar kehidupan, pendidikan, serta proses migrasi melalui kanal digitalnya.

Baca Juga:

Dalam webinar tersebut, Andy akan memandu sesi secara langsung dengan pendekatan yang diklaim terstruktur dan mudah dipahami oleh calon peserta.

Dia menyebutkan, terdapat sejumlah perubahan penting dalam skema Skilled Migrant Category yang dijadwalkan mulai berlaku pada Agustus 2026.

“Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami sistem poin, syarat terbaru, dan strategi aplikasi yang tepat,” ujar Andy dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Menurutnya, webinar ini dirancang untuk memberikan gambaran praktis agar peserta dapat mengambil keputusan secara lebih terarah.

Webinar akan diselenggarakan pada Kamis, 30 April 2026 pukul 16.00 waktu setempat atau 11.00 WIB melalui platform Zoom.

Andy Saputra gelar webinar migrasi New Zealand 2026, bahas strategi raih residensi permanen bagi WNI.

