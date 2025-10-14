Gelar Workshop, BKI Tingkatkan Kualitas SDM di Bidang Perkapalan

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Cabang Klas Pratama Belawan bersama PT Waruna Shipyard Indonesia menggelar workshop bertema Workshop Kegiatan Survey Klasifikasi, Material & Welding di Aula PT Waruna Shipyard Indonesia, Belawan.

Kegiatan ini dibuka oleh General Manager PT Waruna Shipyard Indonesia, Kepala Cabang Klas Pratama Belawan PT Biro Klasifikasi Indonesia, Adi Kurniawan, serta Vice President Operasi Bisnis Klasifikasi Kantor Pusat PT Biro Klasifikasi Indonesia, Munir Muradi.

Adi mengatakan workshop ini menjadi bagian dari upaya PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk memberikan edukasi kepada pihak galangan PT Waruna Shipyard Indonesia sebagai mitra strategis.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi.

"Hal ini dalam rangka peningkatan kualitas produk dan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkapalan. Kolaborasi ini bertujuan sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatan industri maritim nasional yang berdaya saing tinggi," katanya.

Adapun workshop berlangsung dari 2-3 Oktober 2025 dengan menghadirkan materi terkait tata cara pemeriksaan kapal yang tepat sesuai dengan standar PT BKI dengan tujuan meningkatkan akurasi, mutu, serta kepatuhan terhadap regulasi klasifikasi.(chi/jpnn)