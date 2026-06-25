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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gelar Workshop, DWP Kemnaker Bangun Lingkungan Kerja yang Peduli dan Responsif

Kamis, 25 Juni 2026 – 11:10 WIB
Gelar Workshop, DWP Kemnaker Bangun Lingkungan Kerja yang Peduli dan Responsif - JPNN.COM
Dharma Wanita Persatuan Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Workshop Penguatan Kapasitas Psychological First Aid (PFA), Senin (22/6). Foto: Dokumentasi Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Dharma Wanita Persatuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Workshop Penguatan Kapasitas Psychological First Aid (PFA) bagi pegawai Kemnaker dalam upaya membangun lingkungan kerja yang lebih peduli, suportif, dan responsif terhadap kondisi psikologis sesama pegawai.

Kegiatan yang diikuti pegawai dan anggota DWP Kemnaker ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta keterampilan peserta dalam memberikan dukungan psikologis awal, membangun komunikasi yang empatik, dan memperkuat budaya saling peduli di lingkungan kerja.

Penasihat I DWP Kemnaker Sumarni Yassierli mengatakan lingkungan kerja yang sehat perlu dibangun melalui kepedulian, empati, dan kemampuan untuk saling mendukung antarsesama pegawai.

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Menurut Sumarni, tantangan dan dinamika dunia kerja yang terus berkembang menuntut setiap individu tidak hanya memiliki kompetensi yang baik, tetapi juga kepekaan terhadap kondisi psikologis rekan kerja di sekitarnya.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta dapat memahami pentingnya dukungan psikologis awal, membangun komunikasi yang lebih empatik, serta menumbuhkan budaya saling peduli di lingkungan kerja,” ujar Sumarni melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (25/6).

Sumarni mengatakan kemampuan mendengarkan, memahami, dan memberikan dukungan yang tepat merupakan keterampilan penting yang dapat membantu menciptakan suasana kerja yang nyaman, harmonis, dan produktif.

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Dia mengungkapkan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif akan mendukung peningkatan kinerja organisasi serta memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas berbagai materi, mulai dari pengenalan Psychological First Aid, langkah-langkah penerapannya, teknik komunikasi terapeutik, hingga teknik stabilisasi emosi.

DWP Kemnaker menggelar Workshop Penguatan Kapasitas PFA untuk membangun lingkungan kerja yang lebih peduli dan responsif

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TAGS   DWP Kemnaker  workshop  lingkungan kerja  Sumarni Yassierli  pegawai Kemnaker  Dunia Kerja 
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