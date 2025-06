Gelar Zumba di Gelora Bung Karno, Viva Cosmetics Ajak Perempuan Tampil Cantik dan Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Viva Cosmetics menggelar kegiatan The 1st zumba celebration by Viva Cosmetics di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Minggu (1/6), lalu.

Mengangkat tema Cara Centil Cantik, perhelatan zumba bersama tersebut diikuti 200 peserta.

Brand Manager Viva Cosmetics, Anna Setiawati menyatakan perhelatan ini digelar untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselarasan gaya hidup sehat dan kecantikan.

"We look good when we feel good," ujar Anna di Jakarta, baru-baru ini,

Bersamaan dengan momen tersebut, Viva Milk Cleanser Mawar, produk yang diformulasikan khusus untuk kulit sensitif dirilis.

Produk yang baru diluncurkan tersebut, mengandung ekstrak mawar, panthenol, vitamin E, dan kolagen, menjadikannya pilihan ideal untuk kulit sensitif.

Anna menyatakan acara Zumba ini menjadi tempat berkumpul serta berbagi kebahagiaan dan semangat untuk merawat diri.

Dengan fokus pada kesehatan dan kecantikan, dia menyatakan pihaknya terus berkomitmen untuk menghadirkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen.