JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gelaran BATIC 2025 Makin Impresif, Jadi Forum Kolaborasi Global

Senin, 01 September 2025 – 09:53 WIB
Gelaran BATIC 2025 Makin Impresif, Jadi Forum Kolaborasi Global
kiri ke kanan: CEO Telin Budi Satria Dharma Purba, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, dan Managing Director Danantara Setyanto Hantoro di acara pembukaan Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2025. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, NUSA DUA - Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2025 resmi dibuka.

BATIC 2025 menghadirkan ratusan pemimpin telekomunikasi global dan regional, pembuat kebijakan, serta inovator industri di bawah tema besar 'Igniting Tomorrow’s Digital Evolution'.

Acara dibuka oleh Managing Director Danantara Setyanto Hantoro bersama Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom Dian Siswarini dan CEO Telin Budi Satria Dharma Purba di Mangupura Hall, Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort, Nusa Dua.

Acara tersebut juga dihadiri Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin, jajaran Direksi Telkom lainnya.

Managing Director Danantara Setyanto Hantoro mengungkapkan komitmen Danantara untuk menjadikan Indonesia pusat data regional, sekaligus mengintegrasikan teknologi seperti AI, cloud, bioteknologi, dan energi hijau dalam setiap investasi.

Lebih jauh ia menyampaikan Danantara tidak hanya memobilisasi modal, tetapi juga membangun kemitraan global, transfer teknologi, dan eksekusi yang disiplin untuk mendorong daya saing, ketangguhan, serta kemakmuran jangka panjang, seraya mengajak investor global turut serta membentuk masa depan Indonesia.

Sejalan dengan visi tersebut, Dian Siswarini dalam keynote-nya bertajuk 'Empowering the Digital Future: Connectivity, Innovation & Growth' menegaskan penyelenggaraan BATIC 2025 sebagai forum strategis untuk membangun kolaborasi strategis lintas sektor.

“BATIC lebih dari sekadar konferensi, forum ini adalah platform untuk aksi kolektif. Melalui kolaborasi, kami ingin membangun masa depan yang terkoneksi untuk semua,” ujar Dian Siswarini dalam keterangannya, Senin (1/9).

BATIC 2025 menjadi forum kolaborasi untuk memperkuat ekosistem digital regional dengan menghadirkan perspektif global dan komitmen Indonesia

