Nasional - Hukum

Geledah Kantor Dinkes dan Disdik Ponorogo, KPK Sita Tiga Koper Bukti Korupsi Sugiri Sancoko

Selasa, 19 Mei 2026 – 22:11 WIB
Tim KPK membawa tiga koper usai melakukan penggeledahan di Gedung Terpadu Ponorogo, Selasa (19/5/2026). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, PONOROGO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Ponorogo terkait kasus korupsi Bupati nonaktif Sugiri Sancoko, Selasa (19/5/2026).

Penyidik menyita tiga koper yang diduga berisi dokumen dan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko.

Penggeledahan berlangsung lebih dari delapan jam dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Selama proses berlangsung, aktivitas pegawai di lingkungan gedung juga tampak dibatasi.

Tampak di lokasi, sejumlah penyidik KPK keluar dari gedung pada sore hari sambil membawa tiga koper berukuran besar.

Koper tersebut diduga berisi dokumen dan alat bukti lain terkait pengembangan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko.

Selain memeriksa ruang kepala dinas, tim KPK juga melakukan pemeriksaan pada sejumlah ruangan lain di Gedung Terpadu.

Penyidik turut memeriksa kendaraan dinas milik Kepala Dinkes Ponorogo bernopol AE 41 SP.

Dari pemeriksaan kendaraan dinas tersebut, petugas terlihat membawa satu diska lepas berwarna hijau tosca.

