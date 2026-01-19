Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Geliat Basket di Maluku Meningkat dengan Program Basketball For Good bersama FIBA

Senin, 19 Januari 2026 – 19:10 WIB
Geliat Basket di Maluku Meningkat dengan Program Basketball For Good bersama FIBA
Acara Basketball For Good yang digagas DPD Perbasi Maluku bersama FIBA. Foto: DPD Perbasi Maluku

jpnn.com, JAKARTA - Geliat basket di Maluku sedang meningkat seusai menorehkan catatan positif pada ajang Kejurnas Antarklub 2025 di Surabaya.

Kehadiran program Maluku Elite Ambon membuat gairah para pebasket di Bumi Rempah-Rempah kini tengah bergelora.

DPD Perbasi Maluku kemudian mencoba memberikan fasilitas mereka dengan menggelar pelatian bertajuk Basketball For Good bersama FIBA.

Ketua Umum DPD Perbasi Maluku Jeremy Imanuel Santoso mengaku senang dengan tumbunya gairah basket yang ada di daerahnya.

Diharapkan ke depannya dengan banyaknya program membuat basket Maluku bisa bangun dari tidur panjangnya setelah memiliki banyak pemain berpostur menjulang.

“Saya sangat senang dan bangga, akhirnya FIBA melirik Maluku setelah beberapa kali membuat event serupa di Papua NTT dan NTB,” katanya.

“Perbasi Maluku setelah ini akan fokus ke persiapan Pra-PON dan kompetisi antar Pengkot dan Pengprov dari kelompok umur 14 sampai 18 tahun. Kami berharap Maluku bisa lolos ke PON 2028 mendatang,” ujar kakak kandung Cantika Abigail Santoso itu.

Program Basketball For Good 2026 tercatat diikuti 16 sekolah dasar dan 18 guru.

Geliat basket di Maluku tengah meningkat dengan kehadiran program Basketball For Good bersama FIBA

