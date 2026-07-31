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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Gelombang Penolakan Membesar, Rencana FIFA Menjual Saham Piala Dunia Terancam Kandas

Jumat, 31 Juli 2026 – 10:06 WIB
Gelombang Penolakan Membesar, Rencana FIFA Menjual Saham Piala Dunia Terancam Kandas - JPNN.COM
Presiden FIFA Gianni Infantino. Foto: REUTERS/Dylan Martinez.

jpnn.com - Gelombang penolakan terhadap rencana FIFA menjual sebagian kepemilikan komersial Piala Dunia terus membesar.

Setelah UEFA menyatakan keberatan, kini Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) ikut mengambil sikap serupa.

CONCACAF mempertanyakan alasan FIFA membuka peluang bagi investor swasta untuk memiliki saham dalam aset komersial turnamen.

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Konfederasi yang membawahi 41 federasi di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Karibia itu juga meminta seluruh anggota FIFA mengkaji ulang rencana tersebut.

Menurut mereka, pengembangan sepak bola dunia seharusnya tetap mengandalkan program yang telah berjalan, seperti FIFA Forward.

"Aset paling berharga dalam sepak bola harus tetap menjadi milik keluarga besar sepak bola, bukan pihak lain," demikian pernyataan CONCACAF.

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Sebelumnya, UEFA lebih dahulu menyampaikan penolakan terhadap rencana pembentukan FIFAForward Enterprise (FFE), perusahaan yang akan mengelola penjualan saham berbagai kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia.

Infantino membutuhkan dukungan lebih dari separuh dari 211 anggota FIFA agar usul tersebut dapat dijalankan.

Gelombang penolakan terhadap rencana FIFA menjual sebagian kepemilikan komersial Piala Dunia terus membesar.

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TAGS   FIFA  Piala Dunia  Concacaf  UEFA 
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