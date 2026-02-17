Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gelombang Tinggi Berpotensi Terjadi di Perairan Sumut, BMKG Keluarkan Peringatan

Selasa, 17 Februari 2026 – 20:30 WIB
Gelombang Tinggi Berpotensi Terjadi di Perairan Sumut, BMKG Keluarkan Peringatan
Sinoptik kondisi sejumlah perairan di Sumatera Utara dalam beberapa hari ke depan .ANTARA/HO-BMKG

jpnn.com - MEDAN - Gelombang tinggi berpotensi terjadi di sejumlah perairan Sumatera Utara (Sumut) pada 18-20 Februari 2026.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya agar waspada.

"Gelombang setinggi 1.25-2.5  meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan di Sumatera Utara pada 18-20 Februari 2026," kata Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan Christen Marpaung di Medan, Selasa(17/2).

Gelombang tinggi tersebut dapat terjadi di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Kepulauan Nias, perairan barat Kepulauan Batu, perairan timur Kepulauan Nias, perairan Kepulauan Batu dan Samudra Hindia barat Kepulauan Nias.

Kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran bagi perahu nelayan jika kecepatan angin mencapai 15 knot tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Demikian juga kapal tongkang jika kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang menc??ai 1,5 meter.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari timur laut hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 5-30 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Barat hingga Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 6-30 knot.

Disebutkan, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dalam beberapa hari terakhir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, disebabkan adanya konvergensi dan belokan angin di wilayah Sumatera Utara akibat adanya Sirkulasi siklonik (eddy) di Perairan Kalimantan dan Samudera Hindia barat Aceh, serta adanya sistem tekanan rendah (Low) di Samudera Hindia Barat daya Pulau Sumatra.

Hal ini menyebabkan terjadi perlambatan dan penumpukan massa udara di wilayah Sumatera Utara.

Gelombang tinggi berpotensi terjadi di sejumlah perairan Sumatera Utara (Sumut) pada 18-20 Februari 2026.

TAGS   Gelombang Tinggi  perairan sumut  BMKG  Waspada 
