Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra, Legislator Dorong Pembentukan Tim Investigasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyebutkan pemerintah sebaiknya membentuk tim investigasi menyikapi temuan kayu gelondongan yang terbawa arus ketika banjir di Sumatra.

"Ya, saya rasa itu perlu, ya," kata Alex menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12).

Legislator Dapil I Sumatera Barat (Sumbar) itu mengatakan penting untuk dilakukan investigasi agar peristiwa serupa tak berulang ke depannya.

"Kalau memang ada kesalahan, ya, harus segera ditindak," ujar Alex.

Namun, kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu, pemerintah lebih dahulu menyelesaikan masa tanggap darurat sebelum membuat tim investigasi.

Diketahui, data BNPB menyatakan 1,1 juta jiwa dan 209,7 ribu jiwa mengungsi akibat banjir dan longsor di Sumatra dengan jumlah kabupaten terdampak sebanyak 46.

"Selesaikan dahulu masa tanggap darurat ini. Saya berharap di masa ini, kita justru fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak, begitulah," kata Alex.

Dia kemudian menerima pertanyaan soal kemungkinan sosok yang pantas mengusi tim investigasi terkait temuan kayu gelondongan yang terbawa arus ketika banjir di Sumatra.