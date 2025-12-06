Gelondongan Kayu Menghambat Kapal Basarnas Tujuan Sibolga

jpnn.com - SIBOLGA - Kapal Negara (KN) Ganesha milik Basarnas akhirnya bersandar di Pelabuhan Sibolga, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Sabtu (6/12) dini hari sekitar pukul 03.20 WIB.

Ganesha menempuh pelayaran lima hari empat malam dari Jakarta melalui perairan pesisir barat Sumatra.

Mualim I KN Ganesha Teuku Sufriadi Ramadhani mengatakan bahwa pelayaran secara keseluruhan berlangsung relatif kondusif, meski sempat hujan ringan tetapi, tidak memberikan gangguan berarti terhadap laju kapal selama melintasi jalur pesisir barat Sumatra.

"Cuaca cukup mendukung pelayaran ini," katanya.

Dia mengakui bahwa kapal tidak bisa melaju dengan kecepatan maksimum dalam pelayaran menuju ke Sibolga, bahkan kru sempat mengarahkan kapal lebih menjauh dan menjorok ke tengah laut dari alur semestinya.

Hal tersebut dilakukan karena banyaknya gelondongan kayu berukuran besar hanyut yang ditemui di wilayah perbatasan perairan Sumatera Barat-Sumatera Utara.

"Banyak, bahkan saat kami ke arah tengah, juga masih ada, itulah tidak bisa maksimum kecepatannya kami harus memastikan baling-baling kapal tetap aman dan tidak mengalami kerusakan. Alhamdulillah," katanya.

KN Ganesha (SAR-105) diawaki 16 kru dari Kantor SAR Jakarta, dan mengangkut sebanyak 43 potensi SAR termasuk empat pewarta nasional, dan 21 penyelamat dari Kantor SAR Jakarta, Bandung, dan Banten.