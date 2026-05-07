Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Gelorakan Sokoguru Ekonomi, Menkop Ferry Sambangi Habib Rizieq di Megamendung

Kamis, 07 Mei 2026 – 18:31 WIB
Gelorakan Sokoguru Ekonomi, Menkop Ferry Sambangi Habib Rizieq di Megamendung - JPNN.COM
Gelorakan soko guru ekonomi, Menkop Ferry Yuliantoro menyambangi Habib Rizieq di Megamendung. Foto source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Langkah strategis diambil Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Yuliantoro dalam upaya memperkuat ekonomi berbasis umat.

Pada Kamis (7/5) pagi, Menkop secara khusus mengunjungi kediaman pimpinan Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS), di Markaz Syariah, Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Kunjungan ini membawa misi besar yakni mempercepat pembentukan dan pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di seluruh pelosok tanah air.

Baca Juga:

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Menkop Ferry Yuliantoro menegaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari menjalankan visi besar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menginginkan agar koperasi kembali menempati posisi terhormat sebagai pilar utama atau soko guru perekonomian Indonesia.

"Sebagai cucu dari tokoh pendiri koperasi, Margono Djojohadikusumo, Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan kuat agar koperasi kembali menjadi kekuatan ekonomi rakyat," ujar Ferry Yuliantoro di hadapan Habib Rizieq.

Baca Juga:

Ferry menambahkan, pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Dengan adanya koperasi yang sehat dan terkelola dengan baik, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat kemandirian ekonomi bagi para santri dan masyarakat sekitar.

Gelorakan soko guru ekonomi, Menkop Ferry Yuliantoro menyambangi Habib Rizieq di Megamendung

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   menkop  Habib Rizieq  Ferry Juliantono  koperasi 
BERITA MENKOP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp