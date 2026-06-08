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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gema Bela Negara dan Garuda Bagi Sarapan Gratis untuk Warga Jakarta

Senin, 08 Juni 2026 – 16:43 WIB
Gema Bela Negara dan Garuda Bagi Sarapan Gratis untuk Warga Jakarta - JPNN.COM
Kegiatan Breakfast Jakarta Bersih Gema Bela Negara dan Garuda di CFD. Foto: dok Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gema Bela Negara R Achmad Juniawan didampingi sekjennya Heikal Safar berkolaborasi dengan Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar mengelar kegiatan bakti sosial sambil berolahraga Zumba bersama.

Kegiatan yang digelar pada Minggu (7/6) ini diikuti antusias oleh ribuan anggota dan pengurus Gerakan Dapur Indonesia, maupun tokoh masyarakat dan juga mahasiswa - mahasiswi serta warga masyarakat Se-Jabodetabek.

Kegiatan itu digelar di Halaman Kemendikdasmen dengan mengangkat tema "Breakfast Jakarta Bersih Gema Bela Negara" dengan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia (Menko Pangan), Zulkifli Hasan.

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Sebanyak 30 gerobak stand makanan siap saji disediakan secara gratis untuk ribuan warga Jakarta dengan berbagai macam menu olahan kuliner makanan sehat yang menggandeng Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA).

Dalam sambutannya Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan memberikan apresiasi yang sebesar - besarnya atas terselenggaranya kegiatan bakti sosial tersebut.

Zulhas mengatakan Gema Bela Negara dan Gerakan Dapur Indonesia telah fokus turut berperan aktif dalam rangka mendukung kebijakan stategis program pemerintah di bidang perekonomian dan ketahanan pangan nasional untuk menyejahterakan masyarakat.

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"Kegiatan ini sangat positif, sehingga kegiatan bakti sosial sambil berolahraga bersama diharapkan agar terus dilaksanakan di berbagai daerah lainnya di Indonesia karena telah terbukti secaranya nyata manfaatnya bagi warga masyarakat di Jabodetabek," ujar Zulhas.

Sementara Ketum GARUDA, Nofalia mengatakan olahraga Zumba  yang digelar untuk mengajak masyarakat bergerak hidup sehat. Selain itu, ada juga stand hiburan rakyat, performance seni budaya Nusantara, pembagian bibit pohon gratis dan photobooth interaktif.

Sebanyak 30 gerobak stand makanan siap saji untuk sarapan gratis disediakan secara gratis untuk ribuan warga Jakarta

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TAGS   Gema bela negara  Sarapan gratis  program sarapan gratis  Garuda 

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