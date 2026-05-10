Gema Waisak Pindapata Nasional 2026 Jadi Simbol Toleransi dan Kepedulian Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan umat Buddha menghadiri pelaksanaan Gema Waisak Pindapata Nasional 2026 di kawasan Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (10/5/2026) pagi.

Kegiatan tahunan tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE/2026 dengan mengusung tema 'Menapaki Jalan Mulia Bersumbangsih bagi Negeri'.

Acara yang diselenggarakan Sangha Theravada Indonesia itu diikuti sekitar 75 bhikkhu anggota Sangha Theravada Indonesia dan sekitar 10.000 umat Buddha dari berbagai daerah.

Prosesi pindapata berlangsung khidmat dengan rute berjalan kaki secara meditatif dari Bundaran Mega Glodok Kemayoran menuju Bundaran BNI PPKK dan kembali ke titik awal.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, tradisi pindapata dalam rangkaian Waisak bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan pelajaran tentang kehidupan, kepedulian, dan semangat berbagi antarsesama.

“Hari ini, kita tidak hanya menyaksikan sebuah tradisi keagamaan. Kita sedang menyaksikan pelajaran tentang kehidupan,” ungkap Nasaruddin dalam keterangan resmi.

Nasaruddin menyebut, di tengah kehidupan modern yang serba cepat, tradisi pindapata menghadirkan keteduhan sekaligus mengingatkan pentingnya nilai memberi dan melepaskan.

Menurutnya, prosesi para bhikkhu berjalan dalam keheningan bukan sekadar menerima dana makanan dari umat, melainkan simbol perjumpaan batin antara pihak yang memberi dan menerima.