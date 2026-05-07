Gema Zikir Haul ke-7 Almarhum Ustaz Arifin Ilham Berlanjut Hingga Akhir Pekan

Kamis, 07 Mei 2026 – 10:10 WIB
Gema zikir Haul ke-7 Almarhum Ustaz Arifin Ilham berlanjut hingga akhir pekan karena antusiasme umat tak kunjung surut. Foto: dokumentasi Instagram Majelis Az Zikra

jpnn.com, JAKARTA - Suasana khidmat dan lantunan doa terus menyelimuti kawasan Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor, untuk memperingati Haul ke-7 almarhum KH Muhammad Arifin Ilham.

Meski haul telah dibuka secara resmi pada awal pekan ini, antusiasme jemaah tidak kunjung surut.

Berbagai rangkaian kegiatan zikir dan kajian masih terus berlangsung dan dijadwalkan akan tetap menggema hingga akhir pekan mendatang.

Kegiatan akbar ini menjadi momentum pengobat rindu bagi umat terhadap sosok ulama kharismatik yang dikenal dengan dakwah zikirnya.

Acara dibuka dengan penuh keberkahan oleh mantan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Kehadirannya di tengah ribuan jemaah menandai dimulainya rangkaian acara yang tidak hanya menarik minat masyarakat domestik, tetapi juga jemaah yang datang jauh dari mancanegara.

Pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra KH Muhammad Abdul Syukur Yusuf mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas tingginya kehadiran tokoh dan jemaah.

"Alhamdulillah, arus jemaah terus mengalir tanpa putus," ucapnya, Kamis (7/5).

Kehadiran sejumlah ulama terkemuka dan tokoh nasional turut memperkuat syiar dalam rangkaian haul kali ini. Nama-nama besar, seperti Buya Yahya, Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, KH Ubaidillah Ahror, hingga Habib Nabiel Al-Musawa hadir memberikan tausyiah yang menyejukkan.

Suasana khidmat dan lantunan doa terus menyelimuti kawasan Masjid Az-Zikra, Sentul, untuk memperingati Haul ke-7 Ustaz Arifin Ilham.

