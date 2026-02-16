Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gemantara Indonesia Pertegas Langkah Lewat Enam Program Strategis

Senin, 16 Februari 2026 – 09:37 WIB
Gemantara Indonesia Pertegas Langkah Lewat Enam Program Strategis - JPNN.COM
Gemantara Indonesia menyatakan arah organisasi 2026, lewat enam program strategis berbasis digital. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Gemantara Indonesia menegaskan arah baru organisasi menuju 2026, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Gibraltar Room, Menara 165 Convention Center, Jakarta Selatan.

Forum yang dihadiri delegasi dari berbagai wilayah ini sekaligus menjadi momentum peluncuran Enam Program Strategis Nasional (PSN) 2026 berbasis digital dan komunitas.

Presiden Gemantara Indonesia, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, MM, dalam paparan Vision Casting menegaskan posisi organisasi sebagai mitra strategis negara.

Baca Juga:

Menurut dia, Gemantara Indonesia bukan lagi sekadar substitusi, melainkan menjadi komplementasi solusi bagi kebutuhan strategis nasional.

"Melalui Enam Program Strategis ini, kami tidak hanya membangun bisnis, tetapi menciptakan ekosistem pertumbuhan yang memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

Sebagai inti akselerasi, Gemantara meluncurkan enam platform utama, yakni G-CONNECT sebagai platform keanggotaan resmi.

Baca Juga:

Kemudian, G-GROW berupa Learning Management System untuk pengembangan kapasitas usaha dan akuntabilitas keuangan.

Lalu, G-CARE sebagai platform donasi digital, G-ADVOCACY untuk penguatan aspek hukum dan kepatuhan perpajakan.

Gemantara Indonesia menyatakan arah organisasi 2026, lewat enam program strategis berbasis digital.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gemantara Indonesia  organisasi  program strategis  Program Strategis Nasional 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp