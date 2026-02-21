Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Gembira, Lord Adi Masak Bersama 550 Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang

Sabtu, 21 Februari 2026 – 19:19 WIB
Gembira, Lord Adi Masak Bersama 550 Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang - JPNN.COM
Program Gerakan Masak dan Buka Puasa Bersama Warga (Gembira) yang mempertemukan Lord Adi, warga, relawan, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah daerah di Aceh Tamiang. Foto: Dok. Human Initiative

jpnn.com, ACEH - Human Initiative menggelar program Gerakan Masak dan Buka Puasa Bersama Warga (Gembira) yang mempertemukan warga, relawan, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah daerah.

Agenda itu digelar di Desa Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi ruang kebersamaan warga menjelang waktu berbuka puasa.

Sejak siang hari, warga dan relawan menyiapkan hidangan buka bersama secara gotong- royong. Sementara itu, anak-anak mengikuti kegiatan belajar dan bermain.

Baca Juga:

Menjelang sore, tausiyah dan doa bersama mengiringi kegiatan hingga waktu berbuka tiba.

Dalam proses tersebut, Lord Adi yang merupakan Juara 3 Master Chef Indonesia Season 8, memasak bersama warga dan relawan serta berbagi pengalaman secara sederhana.

Kegiatan itu membuka ruang saling menguatkan, terutama bagi warga yang masih menata kehidupan setelah banjir. Kebersamaan memberi kesempatan untuk bertukar cerita dan melangkah kembali secara bertahap.

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Tanjung Mancang Tengku Syaiful Bahri menyampaikan apresiasi dan harapan.

“Saya mengucapkan jutaan ribu terima kasih kepada teman-teman dari Human Initiative yang membersamai kami sejak pascabanjir hingga hari ini melalui kegiatan buka bersama,” ungkap Syaiful.

Agenda Gembira itu digelar di Desa Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lord Adi  Gembira  Human Initiative  Aceh Tamiang 
BERITA LORD ADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp