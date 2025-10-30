Gemerincing Koin di Office Tower ASG: Saat Kebaikan Mengalir Lewat Bambu

jpnn.com, JAKARTA - Di dalam ruang serbaguna Agung Sedayu Group Office Tower, suasana hening sejenak sebelum bunyi koin mulai terdengar.

Dari bambu yang dibelah dua dan disandarkan menyerupai prosotan, koin-koin bergulir perlahan, menuruni lintasan menuju wadah hitam di bawahnya.

Setiap bunyi gemerincing seolah membawa pesan, kebaikan bisa dimulai dari langkah kecil.

“Langkah demi langkah, sekecil apa pun jika dilakukan dengan niat yang tulus, dapat memberikan dampak yang besar kepada orang lain,” menjadi pembuka kegiatan penuangan celengan bambu yang digelar serentak oleh Agung Sedayu Group (ASG) di berbagai lokasi, antara lain Pantai Indah Kapuk, Harmoni, Agung Sedayu Group Office Tower, Sedayu City, Puri Mansion, Dharmawangsa, hingga Taman Palem.

Tak ada atribut megah atau panggung besar, hanya bambu, celengan, dan orang-orang yang datang dengan niat tulus.

Di tangan mereka, celengan kecil menjadi simbol harapan yang sederhana namun nyata. Uang yang ditabung perlahan selama berbulan-bulan kini dialirkan kembali untuk membantu sesama.

“Dari dana yang telah dikumpulkan, Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia akan menyalurkannya kepada yang membutuhkan,” kata pihak ASG dalam acara tersebut.

“Program penuangan celengan bambu ini sejalan dengan misi kemanusiaan yang menjadi landasan utama Tzu Chi dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial,” katanya.