Gemilang di Piala Asia Futsal 2026, Pemain Timnas Futsal Indonesia Masuk Radar Klub Eropa

jpnn.com - Berkah didapatkan pemain Timnas futsal Indonesia seusai tampil gemilang pada ajang Piala Asia Futsal 2026.

Skuad asuhan Hector Souto sukses menembus partai final sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan Iran melalui adu tendangan penalti dengan skor 4-5.

Torehan tersebut membuat beberapa pemain Timnas futsal Indonesia menarik perhatian klub-klub Eropa.

Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar mengungkapkan bahwa ada beberapa pemain yang kini masuk radar tim-tim dari Benua Biru.

Minat itu disampaikan melalui penasihat baru kompetisi futsal Indonesia asal Spanyol, Jose Tirado.

"10 klub kuat dari Spanyol, Portugal, Prancis dan lainnya sudah kontak saya menanyakan potensi pemain asal Indonesia,” tulis pria yang akrab disapa Mike itu.

Baca Juga: FFI Masih Tunggu Pemerintah Turun Tangan Beri Bonus untuk Timnas Futsal Indonesia

Sejauh ini, Israr Megantara menjadi pemain yang telah mendapatkan tawaran konkret untuk berkiprah di Eropa.

Pemain kelahiran 30 Oktober 2004 itu disebut akan memperkuat Burela FS yang berlaga di kompetisi kasta kedua Spanyol.