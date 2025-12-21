Gemilang di SEA Games 2025, Kontingen Indonesia: Atlet Berjuang Maksimal Berkat Motivasi dari Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Kontingen Indonesia telah tiba kembali di tanah air dengan rasa bangga karena telah menorehkan catatan apik dalam keikutsertaannya di SEA Games 2025 Thailand.

Motivasi kuat dari Presiden Prabowo Subianto menyalakan semangat para atlet.

Selain motivasi, perhatian Presiden juga ditunjukkan dengan peningkatan bonus kepada peraih emas sampai dua kali lipat dari SEA Games sebelumnya. Tentu penghargaan ini memacu para atlet untuk mencetak sejarah baru prestasi Indonesia.

Seperti yang diceritakan Ketua Umum FFI (Federasi Futsal Indonesia) Michael Sianipar. Ia tak memungkiri bonus miliaran bagi penyumbang emas melipatgandakan tekad timnas futsal sehingga berhasil meraih emas untuk pertama kalinya dalam gelaran SEA Games.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang berkomitmen mencurahkan perhatian kepada olahraga, bahkan juga memikirkan kesejahteraan para atlet. Terus terang hal ini menjadi penyemangat kami menghadirkan sejarah baru bagi futsal Indonesia dalam ajang SEA Games,” kata Michael.

Hal serupa juga disuarakan oleh manajer timnas renang Indonesia, Wisnu Wardhana, yang juga merupakan wakil ketua umum PB Akuatik bidang pembinaan prestasi & sport science.

“Kami punya para perenang muda potensial dan menjanjikan. Dengan perhatian Bapak Presiden yang ditunjukkan dalam SEA Games kali ini, para perenang muda makin total menjalani profesinya, karena tidak ada lagi kekhawatiran akan masa depan dan kesejahteraan mereka. Atensi Bapak Prabowo membuat mereka juga berambisi untuk mempersembahkan emas, dan kita sudah lihat buktinya tiga emas di SEA Games kali ini,” ucap Wisnu Wardhana.

Apresiasi juga diberikan cabang-cabang olahraga (cabor) kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang mengupayakan penambahan anggaran sehingga jumlah anggota kontingen yang berangkat pun meningkat.