Gemini Intelligence Hanya Bisa Diakses di Ponsel Android Kelas Premium

Senin, 18 Mei 2026 – 19:10 WIB
Ilustrasi Gemini Intelligence. Foto: google

jpnn.com, JAKARTA - Google mulai memperketat akses terhadap fitur kecerdasan buatan terbarunya, Gemini Intelligence.

Di mana, teknologi AI itu hanya tersedia di jajaran ponsel Android kelas premium dengan spesifikasi tinggi.

Langkah tersebut terungkap setelah Google memperkenalkan Gemini Intelligence.

Platform AI itu dirancang mampu menjalankan tugas multilangkah secara otomatis di latar belakang.

Teknologi memungkinkan perangkat mencari informasi, mengolah data, hingga berinteraksi dengan aplikasi dan situs web tanpa perlu banyak campur tangan pengguna.

Fitur tersebut kemungkinan pertama kali hadir di Samsung Galaxy Z Fold8 dan Galaxy Z Flip8.

Setelah itu, Google juga memastikan seri Samsung Galaxy S26 serta Pixel 10 bakal kebagian dukungan Gemini Intelligence pada musim panas tahun ini.

Bukan sekadar fitur AI biasa, Gemini Intelligence disebut membutuhkan kemampuan perangkat yang jauh lebih tinggi dibanding fitur Android pada umumnya.

