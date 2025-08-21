Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Gempa Bekasi, Pramono Pastikan Tak Ada Kerusakan dan Korban di Jakarta

Kamis, 21 Agustus 2025 – 10:07 WIB
Gempa Bekasi, Pramono Pastikan Tak Ada Kerusakan dan Korban di Jakarta - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa gempa dengan magnitudo 4,7 yang mengguncang Bekasi hingga Jakarta tak memberikan dampak signifikan.

Menurut dia, hingga saat ini gempa tersebut tak mengakibatkan kerusakan maupun adanya korban.

“Untuk gempa yang semalam, Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada korban dan apa yang kerusakan yang signifikan,” ucap Pramono di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/8).

Walau begitu, Pram mengaku terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Koordinasi kami lakukan, karena ini tidak hanya di Jakarta, juga termasuk di Jawa Barat terutama yang paling banyak daerah yang (merasakan),” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, akan terus memantau kondisi di lapangan.

“Dan Alhamdulillah saya dengar sampai sekarang belum ada kerusakan yang signifikan,” tuturnya.

Sebelumnya, gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (20/8/2025) pukul 19.54 WIB. 

Gubernur DKI Pramono Anung menyebutkan tidak ada kerusakan dan korban di Jakarta akibat gempa dengan magnitudo 4,7 yang mengguncang Bekasi.

