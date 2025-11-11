Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,2 Guncang Tanimbar, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Selasa, 11 November 2025 – 03:59 WIB
Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,2 Guncang Tanimbar, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami - JPNN.COM
Ilustrasi - Seismograph gempa bumi. (ANTARA/Shutterstock/McCarony)

jpnn.com, TANIMBAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 5,2 terjadi di wilayah barat laut Kepulauan Tanimbar, Maluku pada Selasa (11/11), pukul 02.14 WIB.

Pusat gempa berlokasi pada koordinat 6,41 derajat Lintang Selatan (LS) dan 130,18 derajat Bujur Timur (BT), sekitar 213 kilometer barat laut Tanimbar, dengan kedalaman 191 kilometer.

BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Hingga kini belum ada laporan kerusakan atau korban jiwa akibat peristiwa itu.

Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik, wilayah dengan aktivitas seismik dan vulkanik paling aktif di dunia, sehingga gempa bumi kerap terjadi di berbagai daerah di nusantara.

Selain di wilayah tersebut, gempa berkekuatan magnitudo 4,9 juga mengguncang kawasan Laut Banda tepatnya di 6,54 derajat Lintang Selatan (LS) dan 130,19 derajat Bujur Timur (BT) tetapi tidak berpotensi tsunami. (antara/jpnn)

Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,2 mengguncang barat laut Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara

TAGS   Gempa Bumi  Bencana Alam  BMKG  Kepulauan Tanimbar 
