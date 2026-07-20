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JPNN.com - Internasional

Gempa Bermagnitudo 5,5 Guncang Peru, 5 Orang Tewas

Senin, 20 Juli 2026 – 07:38 WIB
Gempa Bermagnitudo 5,5 Guncang Peru, 5 Orang Tewas - JPNN.COM
Ilustrasi gempa. Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jpnn.com - Gempa bumi bermagnitudo 5,5 mengguncang Peru tengah, Sabtu malam (18/7/2026).

Bencana itu mengakibatkan lima orang tewas dan 20 lainnya terluka, menurut laporan surat kabar La Republica, Minggu (19/7).

Gempa tersebut berpusat di dekat Kota Chupaca pada kedalaman 10 kilometer, menurut badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS).

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Sementara itu, otoritas setempat terus berupaya meninjau semua kerusakan yang terjadi akibat gempa.

Distrik Chongos Bajo disebut menjadi daerah yang terdampak paling parah, dengan korban tewas dilaporkan berada di sana meski pejabat setempat masih belum merilis identitas korban.

Gempa juga mengakibatkan kerusakan terhadap monumen bersejarah dan situs-situs warisan penting lainnya serta menyebabkan putusnya aliran listrik di sejumlah distrik.

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Dinas kedaruratan telah dikerahkan ke daerah terdampak untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan serta untuk mengkaji kerusakan yang terjadi.(Ant/JPNN)

Gempa bumi bermagnitudo 5,5 mengguncang Peru tengah, Sabtu malam (18/7/2026). Sebanyak lima orang dilaporkan tewas.

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

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TAGS   gempa  Gempa Bumi  Peru  Korban tewas 
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