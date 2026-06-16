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JPNN.com - Daerah - Sulteng

Gempa Bumi M 6,7 Guncang Palu, Tidak Berpotensi Tsunami

Selasa, 16 Juni 2026 – 11:36 WIB
Gempa Bumi M 6,7 Guncang Palu, Tidak Berpotensi Tsunami - JPNN.COM
Pasien RS Samaritan berhamburan keluar saat gempa bumi mengguncang Kota Palu, Selasa (16/6/2026). ANTARA/Moh salam

jpnn.com - PALU - Gempa bumi tektnonik bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah Selasa (16/6), pukul 10.27 WIB.

Berdasarkan data terkini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut pada koordinat 1,04 derajat lintang selatan dan 120,23 derajat bujur timur atau sekitar 42 kilometer tenggara Palu pada kedalaman 10 kilometer.

Gempa tidak berpotensi tsunami. Meski tidak berpotensi menimbulkan tsunami, guncangan gempa dirasakan cukup kuat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, hingga Kabupaten Tojo Una-Una dan membuat berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

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Kepanikan juga terlihat di Rumah Sakit Samaritan.

Sejumlah pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan bergegas keluar gedung menuju area terbuka sesaat setelah guncangan terasa.

Beberapa pasien yang tengah menjalani perawatan dievakuasi menggunakan kursi roda maupun tempat tidur untuk mengantisipasi kemungkinan gempa susulan dan potensi dampak dari lindu tersebut.

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Halaman rumah sakit dipenuhi pasien dan pengunjung yang memilih bertahan di luar bangunan hingga kondisi dinilai aman.

"Kami berlarian keluar karena guncangannya sangat terasa," ujar Salam, salah satu warga yang sedang berada di RS.

Gempa bumi bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu, Sulteng. Gempa tidak berpotensi tsunami.

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TAGS   Gempa Bumi  Gempa terkini  Tidak Berpotensi Tsunami  Gempa Palu  BMKG 
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