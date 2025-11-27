Gempa Bumi Terjadi di Nias Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

jpnn.com - MEDAN - Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,0 terjadi di wilayah Pantai Barat Daya Nias Barat, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (27/11), pukul 02.54.23 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangannya yang diterima di Medan, Kamis (27/11), mengatakan hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,82 derajat lintang utara (LU) dan 96,83 derajat bujur timur (BT), atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 71 km arah barat daya Nias Barat, Sumut, pada kedalaman 15 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, kata dia, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik.

Berdasarkan analisis hasil pengukuran percepatan tanah dan pemodelan peta guncangan gempa bumi itu menimbulkan guncangan di daerah Afulu, Nias Utara, dan Sirombu, serta Nias Barat dengan skala intensitas III - IV MMI, atau pada siang hari seperti dirasakan orang banyak dalam rumah.

Sementara, di daerah Lahewa, Nias Utara, gempa dirasakan dengan skala intensitas III MMI, yang mana getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu.

Hingga saat ini, kata dia, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi itu tidak berpotensi tsunami.