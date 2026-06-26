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JPNN.com - Internasional

Gempa Bumi Venezuela, Korban Tewas Mencapai 235 Jiwa

Jumat, 26 Juni 2026 – 11:38 WIB
Gempa Bumi Venezuela, Korban Tewas Mencapai 235 Jiwa - JPNN.COM
Tim melakukan pekerjaan pembersihan puing di sebuah bangunan yang runtuh setelah gempa bumi di Caracas, Venezuela, pada 25 Juni 2026. ANTARA/Diko Betancourt - Anadolu Agency / pri.

jpnn.com - KOTA MEKSIKO - Jumlah korban tewas akibat gempa bumi Venezuela terus bertambah.

Menteri Kesehatan Venezuela Carlos Alvarado mengatakan jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat meningkat menjadi 235 orang hingga Kamis (25/6) malam waktu setempat.

Dia menjelaskan sekitar 235 orang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia atau sesaat setelah tiba di fasilitas kesehatan.

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“Hingga pukul 19.00 hari ini, kami telah memberikan bantuan kepada lebih dari 4.300 korban luka. Sebagian besar mengalami luka ringan, tetapi ada juga pasien dengan kondisi sedang hingga berat. Banyak di antaranya memerlukan tindakan operasi,” kata Alvarado dalam siaran televisi pemerintah VTV.

Menurut Alvarado, situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guaira, yang mencatatkan jumlah korban tewas dan luka terbanyak.

Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200 dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah yang terdampak paling parah.

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Tidak hanya rumah sakit pemerintah, kata dia, juga klinik swasta turut berpartisipasi dalam penanganan korban.

Saat ini, lebih dari 150 pasien dirawat di fasilitas kesehatan swasta, banyak korban luka ringan telah dipulangkan.

Jumlah korban tewas akibat gempa bumi Venezuela terus bertambah. Menkes Venezuela Carlos Alvarado mengatakan jumlah korban tewas mencapai 235 jiwa.

Sumber ANTARA

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TAGS   Gempa Bumi  Gempa Venezuela  Korban tewas  gempa  Venezuela 
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