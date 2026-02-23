Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Gempa Hari Ini Magnitudo 7 di Kaltara

Senin, 23 Februari 2026 – 05:16 WIB
Gempa Hari Ini Magnitudo 7 di Kaltara - JPNN.COM
Gempa hari ini terjadi di Kaltara. Ilustrasi Foto: JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi telah terjadi gempa hari ini dengan magnitudo 7 terjadi di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).

Dalam lamannya di Jakarta hari ini Senin 23 Februari 2026, BMKG menyatakan pusat gempa bumi berada di daratan pada kedalaman 630 kilometer sebelah barat laut Kabupten Tana Tidung, Kalimantan Utara.

BMKG menyatakan gempa terjadi pada Senin dini hari dan data disampaikan pada tahap awal segera setelah kejadian sehingga masih dapat mengalami pembaruan seiring masuknya data yang lebih lengkap.

Baca Juga:

“Informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah,” kata BMKG dalam lamannya itu.

Hingga laporan ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari BMKG mengenai hasil analisis potensi gempa susulan dan juga potensi tsunami. (antara/jpnn)

BMKG menyatakan pusat gempa hari ini berada di daratan pada kedalaman 630 kilometer sebelah barat laut Kabupten Tana Tidung, Kaltara.

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gempa  Gempa Hari Ini  Gempa Bumi  BMKG  Kalimantan Utara  Kaltara 
BERITA GEMPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp