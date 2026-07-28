Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah

Gempa M 4,2 Kabupaten Malang, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Selasa, 28 Juli 2026 – 22:22 WIB
Gempa M 4,2 Kabupaten Malang, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami - JPNN.COM
Tangkapan layar - Peta gempa bumi yang melanda Kabupaten Malang, Selasa (28/7/2026) malam. ANTARA/HO-BMKG

jpnn.com - MALANG - Gempa bumi tektonik bermagnitudo 4,2 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (28/7) malam.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa M 4,2 pada koordinat 9,023 derajat lintang selatan, 112,82167 derajat bujur rimur atau tepatnya di laut pada jarak 102 kilometer arah tenggara Kabupaten Malang di kedalaman 22 kilometer, itu tidak berpotensi menyebabkan tsunami.

"(Gempa bumi) tidak berpotensi tsunami," kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang, Jawa Timur, Ricko Kardoso di Malang.

Baca Juga:

Dia menyampaikan bahwa gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 20.29 WIB.

Menurut dia, apabila memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, lindu itu merupakan jenis gempa bumi dangkal yang diakibatkan oleh sesar aktif bawah laut.

Selain Malang, guncangan gempa dirasakan hingga di daerah Blitar, Lumajang, dan Jember.

Baca Juga:

"II-III skala mercali (MMI), getaran dirasakan seperti truk yang melintas," ungkapnya.

BMKG Stasiun Geofisika Malang mengemukakan, merujuk hasil monitoring yang dilakukan hingga pukul 20.41 WIB tidak ditemukan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock di titik serupa.

Gempa bumi tektonik bermagnitudo 4,2 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (28/7) malam. tidak berpotensi tsunami.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gempa  Gempa Malang  Tidak Berpotensi Tsunami  Gempa Bumi  BMKG 
BERITA GEMPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp