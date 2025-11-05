Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Kaltara

Gempa M 4,8 Terjadi di Tarakan Kaltara

Rabu, 05 November 2025 – 19:15 WIB
Gempa M 4,8 Terjadi di Tarakan Kaltara - JPNN.COM
Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 menguncang Tarakan, Kalimantan Utara, pada Rabu (5/11) pukull 18:37:11 WITA. ANTARA/HO-BMKG

jpnn.com - TARAKAN - Gempa bumi bermagnitudo 4,8 terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara.

Gempa terjadi pada puku 18.37.11 WITA, Rabu (5.11).

Berdasarkan informasi gempa bumi wilayah Kalimantan Stasiun Geofisika Balikpapan, lokasi gempa 3,33 LU, 117,82 BT 24 kilometer Tenggara Tarakan di kedalaman 10 kilometer.

Adapun kecamatan terdekat dari pusat gempa sekitar 15,07 kilometer selatan di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, 18,96 kilometer timur Kecamatan Tarakan Timur dan 20,81 kilometer timur Kecamatan Tarakan Tengah.

Getaran gempa terasa cukup jelas di beberapa titik di Tarakan, terutama di kawasan pusat kota dan pesisir.

Sejumlah warga mengaku sempat panik dan bergegas keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Pasien di RSUD dr Jusuf SK sempat keluar dari ruang perawatan.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. (antara/jpnn)

Gempa bumi bermagnitudo 4,8 terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

TAGS   gempa  Gempa Bumi  Kaltara  BMKG 
