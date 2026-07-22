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JPNN.com - Daerah

Gempa M 5,6 di Gayo Lues, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Rabu, 22 Juli 2026 – 15:05 WIB
Gempa M 5,6 di Gayo Lues, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami - JPNN.COM
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan gempa bumi tektonik yang terjadi di Gayo Lues, Aceh, dengan Magnitudo 5,6, pada Rabu siang tidak berpotensi tsunami. ANTARA/HO-BMKG

jpnn.com - MEDAN - Gempa bumi dengan magnitudo 5, the 6 terjadi di Gayo Lues, Aceh, Rabu (22/7), siang. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi tektonik tersebut tidak berpotensi tsunami.

"Dari hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi itu tidak berpotensi menyebabkan tsunami," kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dalam keterangan yang diterima di Medan, Rabu (22/7).

Dia mengatakan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi itu memiliki parameter update dengan magnitudo 5,5 pada kedalaman 9 kilometer.

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Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.24° LU; 97.56° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 36 km arah timur laut Gayo Lues.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, lindu yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal diduga akibat aktivitas sesar Oreng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike slip).

Berdasarkan laporan masyarakat dan estimasi peta guncangan, gempa bumi ini dirasakan dengan intensitas V MMI (getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang, dan barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti) di Gayo Lues.

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Lalu, pada skala IV MMI (getaran dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dan dinding berbunyi) di Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Lhoksumawe, Aceh Timur, Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Getaran juga terasa di Medan, Deli Serdang, Sibolga, Aceh Jaya, Aceh Selatan dan Aceh Tamiang dengan skala III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Gempa bumi magnitudo 5,6 mengguncang Gayo Lues, Aceh. BMKG pastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

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TAGS   Gempa terkini  Gempa Bumi  Gayo Lues  BMKG  Tidak Berpotensi Tsunami 
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