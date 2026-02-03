Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gempa M 6,4 Guncang Pacitan Jumat Dini Hari, Warga Panik Keluar dari Rumah

Jumat, 06 Februari 2026 – 02:08 WIB
Infografis BMKG terkait gempa yang berpusat di tenggara Pacitan (ANTARA/HO - BMKG)

jpnn.com, PACITAN - Gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,4 yang berpusat di perairan selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mengguncang wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, Jumat dini hari sekitar pukul 01.10 WIB.

Guncangan gempa dilaporkan dirasakan di sejumlah daerah di Jawa Timur, antara lain Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, hingga Surabaya, Pasuruan, Jember, dan Banyuwangi, serta beberapa wilayah di jalur Pantura.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa tersebut berpusat di koordinat 8,89 Lintang Selatan dan 111,18 Bujur Timur.

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Triadi Atmono menyampaikan dari laporan resmi BMKG, pusat gempa berada sekitar 90 kilometer di perairan tenggara Kabupaten Pacitan dengan kedalaman 10 kilometer.

“Informasi yang kami terima dari BMKG, gempa terjadi di laut dengan kedalaman dangkal,” ujar Triadi dalam pesan singkat di grup internal BPBD Trenggalek.

Dia menambahkan BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Hingga Jumat pagi, BPBD belum menerima laporan adanya korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut.

Meski demikian, guncangan gempa yang cukup kuat sempat membangunkan warga dari tidur dan menimbulkan kepanikan, dengan sebagian warga memilih keluar rumah untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang kawasan Pacitan, Jawa Timur pada Jumat dini hari.

Sumber Antara

