Gempa M 6,5 di Maluku Barat Daya, Tidak Menimbulkan Kerusakan

jpnn.com - AMBON - Gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,5 terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Minggu, (30/3) dini hari.

Gempa itu tidak menimbulkan dampak kerusakan.

"Yang terasa hanyalah getaran gempa yang cukup kuat, namun sejauh ini tidak ada laporan kerusakan bangunan ataupun korban jiwa," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Barat Daya Jemmy Lico yang dihubungi dari Ambon, Minggu (29/3).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan pada Minggu (29/3) pukul 01.38.32 WIB terjadi gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,5.

Pusat gempa berada di laut berjarak 48 kilometer dari utara Kabupaten Maluku Barat Daya pada posisi 7,33 derajat lintang selatan (LS) dan 127,89 derajat bujur timur (BT) pada kedalaman 141 km.

Wilayah yang merasakan ialah Tiakur (Pulau Moa) yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya yang berkisar antara IV hingga V Modified Mercalli Intensity (MMI).

BMKG dalam rilisnya juga tidak menyebutkan adanya potensi gelombang tsunami pascagempa di wilayah terluar yang berbatasan dengan negara tetangga, Timor Leste, tersebut.

"Gempa ini terjadi dini hari di saat kebanyakan orang masih tertidur, namun mendadak terbangun dan berlarian ke luar rumah untuk mencari tempat yang lebih terbuka ketika merasakan guncangan gempa," ujar Jemmy.