JPNN.com - Internasional - Amerika

Gempa M 6,5 Guncang Mexico City, Belasan Orang Terluka

Sabtu, 03 Januari 2026 – 10:12 WIB
Ilustrasi gempa. Foto: ANTARA/HO BMKG

jpnn.com - BUENOS AIRES - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,5 mengguncang Mexico City, Jumat (2/1). 

Wali Kota Clara Brugada mengatakan gempa M 6,5 itu mengakibatkan sekurangnya 12 orang terluka.

"Sejauh ini, 12 orang terluka, sementara itu lima tiang listrik dan empat pohon roboh. Ada pula 18 keluhan soal putusnya aliran listrik di beberapa permukiman" kata Brugada di media sosial X.

Sebelumnya pada Jumat, dinas seismologi nasional Meksiko melaporkan bahwa gempa M 6,5 tersebut mengguncang negara bagian Guerrero di Meksiko selatan.

Gempa juga dirasakan di negara-negara bagian Morelos, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, dan Colima.

Telediario melaporkan bahwa seorang pria berusia 67 tahun tewas setelah jatuh dari tangga saat menyelamatkan diri dari guncangan gempa di sebuah gedung di kawasan Benito Juarez, Mexico City.

Gempa juga menginterupsi pertemuan antara Presiden Claudia Sheinbaum dengan para wartawan, walaupun pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan.

Menurut Sheinbaum, laporan awal mengungkapkan bahwa gempa pada Jumat tersebut tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan baik di Mexico City ataupun di negara bagian Guerrero. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

